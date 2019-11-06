"Tatort Taraxacum", OstfrieslandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Tatort Taraxacum", Ostfriesland
Der heutige Gastgeber Peter Gerdes (59) ist Krimibuchautor, Verleger und Gastronom. Neben einer frischen und abwechslungsreichen Küche wartet sein Lokal, das "Tatort Taraxacum" in Leer, mit einer eigenen Buchhandlung auf. Krimifans, Leseratten und Anhänger geistiger Genüsse dürften heute voll auf ihre Kosten kommen. Welche Kreationen sich wohl hinter "Mord im Grünen", "Verdeckte Ermittlung" oder "Erste Indizien" verstecken? Rechte: kabel eins
