"Ostfriesen Bräu", OstfrieslandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ostfriesen Bräu", Ostfriesland
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der heutige Tag steht voll und ganz im Zeichen des Bieres: René Krischer (42) ist Braumeister aus Überzeugung. Aus diesem Grund dreht sich auch kulinarisch im "Ostfriesen Bräu" zu Bagband alles um bierbegleitende Speisen. Deftige Schnitzelkreationen sind genauso auf der Karte zu finden wie typisch ostfriesische Fischgerichte. Wird René mit ehrlicher Hausmannskost und seinem eigenen Schwarzbier bei den anderen Gastronomen punkten können? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins