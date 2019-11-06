Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lila Portals", Mallorca
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sommer, Sonne und gute Laune: Am ersten Tag der Woche auf Mallorca lädt der sympathische Gastgeber Stefan Zaelke (39) in sein traumhaftes Lokal "Lila Portals" direkt an einer Klippe am Meer ein. Der erfahrene Gastronom will seine Mitstreiter aber nicht nur mit der traumhaften Aussicht überzeugen. Auch sein Küchen-Team zaubert einen Hingucker auf jeden Teller. Wie die Gastronomen-Gruppe wohl zueinander passt? Rechte: kabel eins
