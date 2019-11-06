Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Bite", Mallorca

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Bite", Mallorca

"Bite", MallorcaJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Bite", Mallorca

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Mittwoch geht es direkt an den Strand von Mallorca. Im modernen Restaurant "Bite" begrüßt die charmante Gastgeberin Eloisa Kassai (26) ihre Mitstreiter mit beliebten, aber raffinierten spanischen Klassikern - Tapas. Der Koch des Restaurants ist sogar mehrmals ausgezeichnet worden für seine kleinen Häppchen. Ob Eloisa mit dem originellen Konzept überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen