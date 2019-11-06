Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Bratwurst Röslein", Nürnberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am dritten Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Nürnberg dreht sich alles um die Wurst. Thomas Förster (50) bittet im größten Bratwurstrestaurant der Welt, dem "Bratwurst Röslein", zu Tisch. Groß und rustikal gibt sich sein Laden. Hoffentlich sind Schäufele und Nürnberger Rostbratwurst schlagende Argumente für eine gute Punktzahl. Rechte: kabel eins

