"Hofwirtschaft Ellgass", ArgenbühlJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 28.05.2017: "Hofwirtschaft Ellgass", Argenbühl
45 Min.Folge vom 28.05.2017Ab 6
Der zweite Tag der Bodensee Spezial Woche steht im Zeichen von Familie und Nachhaltigkeit. Gastgeber Josef "Sepp" Ellgass (49) lädt seine Mitstreiter in seine "Hofwirtschaft Ellgass" ein. Angeboten wird Fleisch aus der eigenen Zucht. Wie und ob die vier Mitstreiter das besondere Konzept zu schätzen wissen und ob Sepp sie überzeugen kann, sehen Sie in der zweiten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins