Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ti Amo", Schweich
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Dienstag der Mosel-Spezial-Woche steht ganz im Zeichen italienischer Amore. Pizza-Akrobat Guiliano Cristiano (36) versucht in seiner Pizzeria "Ti Amo" in Schweich die Herzen seiner Mitstreiter im Sturm zu erobern. Authentische italienische Küche und Showeinlagen bieten viel Unterhaltung in der zweiten Runde von "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
