Mein Lokal, Dein Lokal

"Burg Arras", Alf

Folge vom 06.11.2019
"Burg Arras", Alf

"Burg Arras", AlfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Burg Arras", Alf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute in der ehrwürdigen "Burg Arras" in Alf an der Mosel statt. Gastgeber Roman Keuthen (54) versucht mithilfe seiner Mutter und Burgherrin Maria (82) die Konkurrenz zu überzeugen. Er kredenzt Wildgerichte, Wandererküche und feine Weine um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Rechte: kabel eins

