"Sommercafé Rankwitz", Usedom

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019: "Sommercafé Rankwitz", Usedom

44 Min. Ab 6

Kurz vor dem Finale bleibt es am Donnerstag auf Usedom idyllisch und maritim. Direkt im Hafen Rankwitz begrüßt die taffe Geschäftsführerin Eylem Kampf (38) ihre Gäste in ihrem romantischen und sonnendurchfluteten Sommercafé und Restaurant. Es gibt für jeden Geschmack die richtige und fein angerichtete Speise. Wird es den Teilnehmern von "Mein Lokal Dein Lokal" in Rankwitz auch schmecken? Rechte: kabel eins

