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Mein Lokal, Dein Lokal

"Henry's", Sylt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Henry's", Sylt

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Folge vom 06.11.2019: "Henry's", Sylt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am ersten Tag der Sylt-Woche lädt Gastgeber Dieter Gärtner (55) seine Mitbewerber ins "Henry's" ein. Mit "austro-asiatischer" Küche und viel Champagner versucht der gebürtige Österreicher ordentlich Eindruck zu hinterlassen bei seinen Kollegen. Geht Dieters Konzept auf? Und wie passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins

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