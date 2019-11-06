Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Manne Pahl", Sylt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Dienstag der Sylt-Spezial-Woche führt ins "Manne Pahl" nach Kampen. Pius Regli (60) hat aus dem Traditionscafé einen Promihotspot gemacht, schwört aber auf die Mischung der Gäste aus Touristen einerseits und den Schönen und Reichen andererseits. Crossover-Küche serviert in alpinem Berghüttencharme und friesischem Landhausstil - das bietet viel Unterhaltung in der zweiten Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins