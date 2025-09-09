Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Thermenwartung mit böser Überraschung

PULS 4Staffel 11Folge 1vom 09.09.2025
Thermenwartung mit böser Überraschung

Thermenwartung mit böser ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 1: Thermenwartung mit böser Überraschung

50 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 6

Sein heutiger Fall führt Dr. Christian Horwath in den 22. Wiener Gemeindebezirk. Isabella Nihser und Enkelin Michelle werden über einen Werbeflyer auf einen Installateur aufmerksam und lassen ein Thermenservice durchführen. Doch dieses Vorhaben entpuppt sich als wahrer Alptraum. Der Techniker vor Ort rät zu einem dringenden Gerätetausch und veranschlagt dafür 2.700€. Doch der nächste Schock folgt sogleich.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
PULS 4
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen