Folge 1: Thermenwartung mit böser Überraschung
50 Min. Folge vom 09.09.2025
Sein heutiger Fall führt Dr. Christian Horwath in den 22. Wiener Gemeindebezirk. Isabella Nihser und Enkelin Michelle werden über einen Werbeflyer auf einen Installateur aufmerksam und lassen ein Thermenservice durchführen. Doch dieses Vorhaben entpuppt sich als wahrer Alptraum. Der Techniker vor Ort rät zu einem dringenden Gerätetausch und veranschlagt dafür 2.700€. Doch der nächste Schock folgt sogleich.
