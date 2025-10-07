Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ärger mit der Reiserücktrittsversicherung

PULS 4Staffel 11Folge 5vom 07.10.2025
49 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6

Das Paar Angelika Friedberger und Heinz Pfeifer aus Graz bucht seine Traumreise nach Jamaika im Januar 2025. Da Angelika seit ihrer Geburt mit mehreren Erkrankungen kämpft, schließt sie eine Reiseversicherung ab. Doch ein halbes Jahr vor der Reise muss die Frau ins Krankenhaus, und die Ärzte raten dringend von dem Urlaub ab. Das Paar storniert den Trip, doch die Versicherung will ihnen das Geld nicht zurückzahlen. Kann Dr. Christian Horwath dem Paar helfen?

