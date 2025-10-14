Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Der ominöse Transporterverleiher

PULS 4Staffel 11Folge 6vom 14.10.2025
Der ominöse Transporterverleiher

Der ominöse TransporterverleiherJetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 6: Der ominöse Transporterverleiher

49 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6

Dr. Christian Horwath kämpft gegen einen ominösen Transporterverleiher. Auf der Website des Unternehmens wird in vier einfachen Schritten für die Miete geworben, die Preise sind vergleichsweise günstig. Doch das böse Erwachen folgt kurz darauf: Noch während der Fahrt kommt es zu mehreren Abbuchungen von der Kreditkarte

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
PULS 4
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen