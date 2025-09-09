Gegenwind von der GemeindeJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 3: Gegenwind von der Gemeinde
51 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 6
Im beschaulichen Steinabrückl in Niederösterreich betreibt das Ehepaar Carina und Peter Werbik seit April 2023 einen Verein mit einer Auffangstation für verletzte Wildtiere. Das Ehepaar mietet dafür ehemalige Lagerräumlichkeiten an, doch plötzlich gibt es Gegenwind von der Gemeinde. Der Verein steht vor dem Aus und braucht dringend rechtliche Hilfe von Dr. Horwath.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4