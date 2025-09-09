Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Recht! Ich geb nicht auf

PULS 4Staffel 11Folge 3vom 09.09.2025
Folge 3: Gegenwind von der Gemeinde

51 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 6

Im beschaulichen Steinabrückl in Niederösterreich betreibt das Ehepaar Carina und Peter Werbik seit April 2023 einen Verein mit einer Auffangstation für verletzte Wildtiere. Das Ehepaar mietet dafür ehemalige Lagerräumlichkeiten an, doch plötzlich gibt es Gegenwind von der Gemeinde. Der Verein steht vor dem Aus und braucht dringend rechtliche Hilfe von Dr. Horwath.

