Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Ein mobiler Bienenwagen sorgt für Zoff

PULS 4Staffel 11Folge 7vom 14.10.2025
Ein mobiler Bienenwagen sorgt für Zoff

Ein mobiler Bienenwagen sorgt für ZoffJetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 7: Ein mobiler Bienenwagen sorgt für Zoff

49 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Dr. Christian Horwath wird zu einem ungewöhnlichen Fall nach Vöcklamarkt in Oberösterreich gerufen. Dort kämpft das Imkerpaar Stefan und Sabine Wiespointner gegen die Beseitigung ihres mobilen Bienenwagens.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
PULS 4
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen