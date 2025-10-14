Ein mobiler Bienenwagen sorgt für ZoffJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 7: Ein mobiler Bienenwagen sorgt für Zoff
Folge 7
Dr. Christian Horwath wird zu einem ungewöhnlichen Fall nach Vöcklamarkt in Oberösterreich gerufen. Dort kämpft das Imkerpaar Stefan und Sabine Wiespointner gegen die Beseitigung ihres mobilen Bienenwagens.
