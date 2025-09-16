Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Grundstück unter Wasser

PULS 4Staffel 11Folge 2vom 16.09.2025
Grundstück unter Wasser

Grundstück unter WasserJetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 2: Grundstück unter Wasser

49 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6

Rosa und Siegfried Graber haben 2009 ihr Eigenheim geschaffen. Alles könnte so schön sein, doch das Grundstück des Paares wird bei Starkregen regelmäßig überschwemmt von den angrenzenden, höher gelegenen Feldern. Seitens Gemeinde gibt es laut Ehepaar Graber zwar ein Budget für Hochwassermaßnahmen und Konzepte, aber keine konkreten Handlungen. Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath soll den Überschwemmungen ein Ende beraten.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
PULS 4
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen