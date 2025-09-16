Grundstück unter WasserJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Grundstück unter Wasser
49 Min.
Ab 6
Rosa und Siegfried Graber haben 2009 ihr Eigenheim geschaffen. Alles könnte so schön sein, doch das Grundstück des Paares wird bei Starkregen regelmäßig überschwemmt von den angrenzenden, höher gelegenen Feldern. Seitens Gemeinde gibt es laut Ehepaar Graber zwar ein Budget für Hochwassermaßnahmen und Konzepte, aber keine konkreten Handlungen. Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath soll den Überschwemmungen ein Ende beraten.
