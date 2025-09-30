Drohender WohnungsverlustJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Drohender Wohnungsverlust
Die 77-jährige Wienerin Rositta Silbert kämpft um den drohenden Wohnungsverlust. Seit mehr als 25 Jahren wohnt die Pensionistin in ihrer mit viel Liebe eingerichteten Wohnung im fünften Wiener Gemeindebezirk und soll nach einem Eigentümerwechsel nun raus. Sie bittet den Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath um Hilfe.
