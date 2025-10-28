Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Schädliche Chemie im Haus

PULS 4Staffel 11Folge 8vom 28.10.2025
Schädliche Chemie im Haus

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 8: Schädliche Chemie im Haus

50 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6

Ein ungewöhnlicher Zugunfall führt Dr. Christian Horwath nach Wels. Im September 2023 kommt es am Verschiebebahnhof zu einer Zugentgleisung, bei der fast 60.000 Liter des chemischen Stoffes Styrol ins Erdreich gelangen. Styrol – ein süßlich riechender, flüssiger Kohlenwasserstoff – gilt als gesundheitsschädlich. Auch zwei Jahre nach dem Unfall haben John und Artur Kliu noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

