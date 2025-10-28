Schädliche Chemie im HausJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 8: Schädliche Chemie im Haus
Ein ungewöhnlicher Zugunfall führt Dr. Christian Horwath nach Wels. Im September 2023 kommt es am Verschiebebahnhof zu einer Zugentgleisung, bei der fast 60.000 Liter des chemischen Stoffes Styrol ins Erdreich gelangen. Styrol – ein süßlich riechender, flüssiger Kohlenwasserstoff – gilt als gesundheitsschädlich. Auch zwei Jahre nach dem Unfall haben John und Artur Kliu noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
