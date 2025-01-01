Staffel 8 Folge 1: Blockhaus-ÄrgerJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 1: Staffel 8 Folge 1: Blockhaus-Ärger
47 Min.Ab 6
Silvia Kovacs-Nemeth fühlt sich über den Tisch gezogen. Sie hat einem Blockhaus-Hersteller, den sie über das Internet gefunden hat, über 100000 Euro bezahlt - doch der Bau steht...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4