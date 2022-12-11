Staffel 8 Folge 9: Viel Lärm um Alpaka-FarmJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Staffel 8 Folge 9: Viel Lärm um Alpaka-Farm
48 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 6
Sabine Nebel hat ihren geerbten Familien-Bauernhof zu einer Alpaka-Farm umgebaut. Das artenreiche Tierparadies lockt viele Besucher an, besonders Kinder lieben den Hof von Sabine Nebel. Einige Nachbarn legen sich nun quer – die Tiere auf der Alpaka-Farm seien zu laut, die Geruchsbelästigung zu stark. Ein Nachbar droht sogar mit Klage.
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
