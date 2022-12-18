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Mein Recht! Ich geb nicht auf

Staffel 8 Folge 10: Eigenartige Kündigung

PULS 4Staffel 8Folge 10vom 18.12.2022
Staffel 8 Folge 10: Eigenartige Kündigung

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Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 10: Staffel 8 Folge 10: Eigenartige Kündigung

51 Min.Folge vom 18.12.2022Ab 6

Petra Reisinger aus dem steirischen Weiz quälen seit langem starke Bandscheibenprobleme. Seit Anfang des Jahres übersteht sie den Tag oftmals nur mit starken Schmerzmitteln. Zu allem Übel ist zudem ein schlimmer Rechtsstreit mit ihrem Arbeitgeber, einer bekannten Käsefirma, entstanden. Sie rüstet sich dafür mit einem Anwaltswechsel und sucht Unterstützung bei Dr. Christian Horwath.

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