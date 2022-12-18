Staffel 8 Folge 10: Eigenartige KündigungJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 10: Staffel 8 Folge 10: Eigenartige Kündigung
51 Min.Folge vom 18.12.2022Ab 6
Petra Reisinger aus dem steirischen Weiz quälen seit langem starke Bandscheibenprobleme. Seit Anfang des Jahres übersteht sie den Tag oftmals nur mit starken Schmerzmitteln. Zu allem Übel ist zudem ein schlimmer Rechtsstreit mit ihrem Arbeitgeber, einer bekannten Käsefirma, entstanden. Sie rüstet sich dafür mit einem Anwaltswechsel und sucht Unterstützung bei Dr. Christian Horwath.
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Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 8-9: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 10: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 11: PULS 4