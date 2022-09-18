Staffel 8 Folge 3: Der Messie-NachbarJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 3: Staffel 8 Folge 3: Der Messie-Nachbar
49 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 6
Dr. Christian Horwath bekommt es mit einem Messie-Nachbarn und einem artesischen Brunnen zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 8-9: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 10: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 11: PULS 4