Folge 6: Staffel 8 Folge 6: Anders als bestellt
48 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Behnam Parvin und seine Frau wollten sich im August 2021 eine neue Küche kaufen. Doch statt der Bestellten wird eine komplett andere geliefert. Und das ist nicht das einzige Problem...
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Genre:Dokumentation, Recht
Produktion:AT, 2014
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4