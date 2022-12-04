Staffel 8 Folge 8: Energiefresser WärmepumpeJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 8: Staffel 8 Folge 8: Energiefresser Wärmepumpe
51 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 6
Inge und Harry Kneidinger aus dem oberösterreichischen Watzing wollten das Heizsystem ihres alten Bauernhofes modernisieren. Statt mit Öl wollten sie künftig mit einer Wärmepumpe heizen. Das Gerät kostete 42000 Euro. Doch statt einer Energie- und Kostenersparnis gibt es nun extrem hohe Stromrechnungen – bis zu 35000 Euro im Jahr. Nun wenden sie sich an Dr. Christian Horwath.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4