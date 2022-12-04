Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Staffel 8 Folge 8: Energiefresser Wärmepumpe

ATVStaffel 8Folge 8vom 04.12.2022
Staffel 8 Folge 8: Energiefresser Wärmepumpe

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 8: Staffel 8 Folge 8: Energiefresser Wärmepumpe

51 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 6

Inge und Harry Kneidinger aus dem oberösterreichischen Watzing wollten das Heizsystem ihres alten Bauernhofes modernisieren. Statt mit Öl wollten sie künftig mit einer Wärmepumpe heizen. Das Gerät kostete 42000 Euro. Doch statt einer Energie- und Kostenersparnis gibt es nun extrem hohe Stromrechnungen – bis zu 35000 Euro im Jahr. Nun wenden sie sich an Dr. Christian Horwath.

