Mein Recht! Ich geb nicht auf

Staffel 8 Folge 4: Eskalierter Nachbarschaftsstreit

PULS 4Staffel 8Folge 4vom 01.07.2025
Staffel 8 Folge 4: Eskalierter Nachbarschaftsstreit

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 4: Staffel 8 Folge 4: Eskalierter Nachbarschaftsstreit

43 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 6

Tamara Michlfeit wohnt mit ihren zwei Kindern und zwei Hunden in einer Gartenwohnung. Vor drei Jahren ist sie mit ihrem damaligen Mann in die Mietwohnung gezogen. Seit einer Party im Garten der Michlfeits ist die Stimmung in der Nachbarschaft schlecht: Frau Michlfeit beschuldigt nun die Nachbarn, dass sie versucht hätten ihre Hunde zu vergiften und ihr das Jugendamt an den Hals zu hetzen, wegen ihrem angeblichen Drogenkonsum. Sie wendet sich an Dr. Christian Horwath.

