ATVStaffel 8Folge 7vom 27.11.2022
47 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 6

Ein Paar aus Eisentratten in Kärnten wollte sich zwei Pferde kaufen. Doch noch immer wartet das Paar auf die zwei Pferde, die sie unvorsichtigerweise via Internet – ohne jede Besichtigung – bei einer burgenländischen Pferdehändlerin um 10000 Euro erstanden haben. Schön langsam keimt in dem Paar der Verdacht, dass sie betrogen wurden, in ihrer Not wenden sie sich an Dr Christian Horwath.

