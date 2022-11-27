Staffel 8 Folge 7: Pferdekauf mit PferdefußJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 7: Staffel 8 Folge 7: Pferdekauf mit Pferdefuß
47 Min.
Folge vom 27.11.2022
Ein Paar aus Eisentratten in Kärnten wollte sich zwei Pferde kaufen. Doch noch immer wartet das Paar auf die zwei Pferde, die sie unvorsichtigerweise via Internet – ohne jede Besichtigung – bei einer burgenländischen Pferdehändlerin um 10000 Euro erstanden haben. Schön langsam keimt in dem Paar der Verdacht, dass sie betrogen wurden, in ihrer Not wenden sie sich an Dr Christian Horwath.
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4