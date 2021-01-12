Staffel 01 Folge 12: Meine Erfolgsgeschichte mit Rainer SchoenfelderJetzt kostenlos streamen
Meine Erfolgsgeschichte
Folge 12: Staffel 01 Folge 12: Meine Erfolgsgeschichte mit Rainer Schoenfelder
46 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 6
Mit Olympia-Medaillen, Weltmeisterschaftssiegen und unzähligen Podest-Plätzen verzeichnet Rainer Schönfelder viele Erfolge. Doch die Karriere der Ski-Legende war auch von herben Rückschlägen gezeichnet. In "Meine Erfolgsgeschichte" berichtet der 43-Jährige so persönlich wie nie zuvor über die Licht- und Schattenseiten seiner Karriere und erzählt, wie er es geschafft hat, nach seinem sportlichen Karriereende als Investor und Unternehmer Fuß zu fassen.
