Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meine Erfolgsgeschichte

Staffel 01 Folge 12: Meine Erfolgsgeschichte mit Rainer Schoenfelder

PULS 4Staffel 1Folge 12vom 12.01.2021
Staffel 01 Folge 12: Meine Erfolgsgeschichte mit Rainer Schoenfelder

Staffel 01 Folge 12: Meine Erfolgsgeschichte mit Rainer SchoenfelderJetzt kostenlos streamen

Meine Erfolgsgeschichte

Folge 12: Staffel 01 Folge 12: Meine Erfolgsgeschichte mit Rainer Schoenfelder

46 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 6

Mit Olympia-Medaillen, Weltmeisterschaftssiegen und unzähligen Podest-Plätzen verzeichnet Rainer Schönfelder viele Erfolge. Doch die Karriere der Ski-Legende war auch von herben Rückschlägen gezeichnet. In "Meine Erfolgsgeschichte" berichtet der 43-Jährige so persönlich wie nie zuvor über die Licht- und Schattenseiten seiner Karriere und erzählt, wie er es geschafft hat, nach seinem sportlichen Karriereende als Investor und Unternehmer Fuß zu fassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Meine Erfolgsgeschichte
PULS 4
Meine Erfolgsgeschichte

Meine Erfolgsgeschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen