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Meine Erfolgsgeschichte

Staffel 01 Folge 04: Meine Erfolgsgeschichte mit Michael Niavarani

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 02.03.2021
Staffel 01 Folge 04: Meine Erfolgsgeschichte mit Michael Niavarani

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Meine Erfolgsgeschichte

Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Meine Erfolgsgeschichte mit Michael Niavarani

46 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 6

Michael Niavarani ist Österreichs erfolgreichster Kabarettist. Er spricht in "Meine Erfolgsgeschichte" offen und ehrlich wie selten zuvor über sein Privatleben und seinen Werdegang.

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