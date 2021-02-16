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Meine Erfolgsgeschichte

Staffel 01 Folge 02: Meine Erfolgsgeschichte mit Johannes Gutmann

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 16.02.2021
Staffel 01 Folge 02: Meine Erfolgsgeschichte mit Johannes Gutmann

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Meine Erfolgsgeschichte

Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Meine Erfolgsgeschichte mit Johannes Gutmann

46 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 6

Bio-Pionier Johannes Gutmann war schon in jungen Jahren ein Querdenker. Als er völlig unerwartet seinen Job verliert, ist der Waldviertler am Boden zerstört. Aus der Not heraus gründet er sein Unternehmen Sonnentor und arbeitet rund um die Uhr.

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