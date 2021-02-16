Staffel 01 Folge 02: Meine Erfolgsgeschichte mit Johannes GutmannJetzt kostenlos streamen
Meine Erfolgsgeschichte
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Meine Erfolgsgeschichte mit Johannes Gutmann
46 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 6
Bio-Pionier Johannes Gutmann war schon in jungen Jahren ein Querdenker. Als er völlig unerwartet seinen Job verliert, ist der Waldviertler am Boden zerstört. Aus der Not heraus gründet er sein Unternehmen Sonnentor und arbeitet rund um die Uhr.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4