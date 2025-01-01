Staffel 01 Folge 13: Meine Erfolgsgeschichte mit Arabella KiesbauerJetzt kostenlos streamen
Staffel 01 Folge 13: Meine Erfolgsgeschichte mit Arabella Kiesbauer
Arabella Kiesbauer ist eine der bekanntesten Moderatorinnen und Show-Masterinnen im deutschsprachigen Raum. Egal ob Talkshow, beim TV-Hit "The Masked Singer Austria" auf PULS 4 oder bei "Bauer sucht Frau" bei ATV, die 51-Jährige überzeugt durch Witz, Können und natürliche Eleganz das Publikum. In mehr als 30 Jahren Bühnenkarriere wurde sie vielfach ausgezeichnet, darunter auch die renommierten Preise "Romy" und "Echo". Auch wurde ihr das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich für ihr Engagement gegen Rassismus verliehen.
