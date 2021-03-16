Staffel 01 Folge 14: Meine Erfolgsgeschichte mit Elke Winkens Jetzt kostenlos streamen
Meine Erfolgsgeschichte
Folge 14: Staffel 01 Folge 14: Meine Erfolgsgeschichte mit Elke Winkens
Heute zählt Elke Winkens zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. So begeistert sie nicht nur in rund 40 Filmen das Publikum sondern war auch immer wieder in Serien oder auf der Theaterbühne zu sehen. Aktuell rätselt sie gemeinsam mit Sasa Schwarzjirg und Rainer Schönfelder im Ratepanel des TV-Hits "The Masked Singer Austria" immer montags auf PULS 4. Den Grundstein für ihre Karriere legte die quirlige Frohnatur bereits in ihrer Kindheit. Doch ihr Werdegang birgt auch einige Schattenseiten: Denn in ihrer Kindheit hatte sie, ihre Mutter und Brüder mit einem gewalttätigen Vater zu kämpfen, als Jugendliche wird sie Opfer sexueller Gewalt. " Ich glaube Heilung geht nur über Verzeihen. Wer heilen will, kann nicht mit Wut weitertun oder Hass. Heilung setzt das voraus, dass man verzeiht", meint Elke Winkens. Die Schauspielerin gab alles, um ihre schmerzlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit zu verarbeiten. Wie sie es über diese Zeit hinweg geschafft hat und wie es ihr gelang zu der positiven und starken Frau zu werden, die sie heute ist, erzählt sie in "Meine Erfolgsgeschichte".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick