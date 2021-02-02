Staffel 01 Folge 15: Meine Erfolgsgeschichte mit Alfons HaiderJetzt kostenlos streamen
Meine Erfolgsgeschichte
Folge 15: Staffel 01 Folge 15: Meine Erfolgsgeschichte mit Alfons Haider
Alfons Haider zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Entertainern Österreichs. Als Moderator ist er für sein schlagkräftiges Mundwerk und seine Vielseitigkeit bekannt. Doch auch als Serienstar ist er weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Er überrascht gerne und schlüpft immer wieder in neue Rollen, wie zuletzt bei der PULS 4 Erfolgsshow "The Masked Singer Austria" in die Rolle des Steinbocks. Ob als Theaterschauspieler auf den größten Bühnen des Landes, als Intendant der Festspiele Stockerau oder als gefühlvolles Gesangstalent am New Yorker Broadway – der Tausendsassa Alfons Haider lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Doch der Weg zum Erfolg wird Alfons Haider nicht in die Wiege gelegt. Er ist geprägt von Enttäuschungen, von Verletzungen und Entbehrungen.
