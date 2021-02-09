Staffel 01 Folge 09: Meine Erfolgsgeschichte mit Nina ProllJetzt kostenlos streamen
Meine Erfolgsgeschichte
Folge 9: Staffel 01 Folge 09: Meine Erfolgsgeschichte mit Nina Proll
45 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 6
Sie gilt als absolutes Multitalent und gehört seit Jahren zur Elite der deutschsprachigen Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerinnen: Nina Proll. Mit ihrer Rolle in "Nordrand" wurde sie bereits mit 20 Jahren über Österreichs Grenzen hinaus bekannt und wurde mit dem Nachwuchspreis der Filmfestspiele in Venedig ausgezeichnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meine Erfolgsgeschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4