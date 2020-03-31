Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 8vom 31.03.2020
Vea Kaiser hat es vom unscheinbaren Mädel vom Land an die Spitze der Bestsellerlisten geschafft. Mit gerade einmal 23 Jahren veröffentlicht die Niederösterreicherin ihren ersten Roman - "Blasmusikpop - oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam“ und wird mit einem Schlag bekannt. Es folgen zwei weitere Romane (– „Makarionissi oder Die Insel der Seligen" und "Rückwärtswalzer“.)

