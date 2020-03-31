Staffel 01 Folge 08: Meine Erfolgsgeschichte mit Vea KaiserJetzt kostenlos streamen
Meine Erfolgsgeschichte
Folge 8: Staffel 01 Folge 08: Meine Erfolgsgeschichte mit Vea Kaiser
47 Min.Folge vom 31.03.2020
Vea Kaiser hat es vom unscheinbaren Mädel vom Land an die Spitze der Bestsellerlisten geschafft. Mit gerade einmal 23 Jahren veröffentlicht die Niederösterreicherin ihren ersten Roman - "Blasmusikpop - oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam“ und wird mit einem Schlag bekannt. Es folgen zwei weitere Romane (– „Makarionissi oder Die Insel der Seligen" und "Rückwärtswalzer“.)
Copyrights:© PULS 4