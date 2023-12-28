Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sie arbeiten als Erntehelferin, als Paketzusteller oder als Fahrradbote. Sie müssen sich im Forst besonderen Gefahren aussetzen oder werden am Bau von Scheinfirmen betrogen. Sie stammen aus Rumänien, Ungarn der Slowakei, aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. Trotzdem verdienen sie auf österreichischen Feldern, Baustellen oder in heimischen Wäldern ihr Geld. Auch wenn ihr Lohn in Österreich vergleichsweise niedrig ist, verdienen sie ein Vielfaches vom Durchschnittsgehalt in ihren Herkunftsländern. ORF/ORF/Walter Reichl

