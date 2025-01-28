Menschen & Mächte: Die drei GerechtenJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 28.01.2025: Menschen & Mächte: Die drei Gerechten
Julius Madritsch, Raimund Titsch und Oswald Bousko sind drei "vergessene Gerechte" aus Wien. Sie retteten - umgeben von Grauen und Massenmord - in Polen unter Lebensgefahr Jüdinnen und Juden, schmuggelten Kinder in der Nacht aus den Ghettos von Krakau und Tarnow und bewahrten sie so vor der Deportation. Julius Madritsch, ein Mann im Schatten von Oskar Schindler, stellte in seiner Fabrik nahe dem Krakauer Ghetto etwa 800 jüdische Arbeiter ein, die er und sein Landsmann Raimund Titsch so gut als möglich auch mit Lebensmitteln und Kleidung versorgten. Der dritte "Gerechte", ebenfalls ein Wiener und ebenso unbekannt ist Oswald Bousko, anfänglich begeisterter Nationalsozialist. Als SS-Untersturmführer übte er im besetzten Polen die Funktion des stellvertretenden Polizeichefs im Krakauer Stadtbezirk Podgórze aus, wo sich das Ghetto befand. Unter dem Eindruck der Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung entwickelte er sich zum NS-Gegner und Widerstandskämpfer. Im Gegensatz zu Madritsch und Titsch flog Bousko auf und wurde 1944 im KZ Groß-Rosen erschossen.