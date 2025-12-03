Menschen & Mächte: Anklage Massenmord - Die Nürnberger ProzesseJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.12.2025: Menschen & Mächte: Anklage Massenmord - Die Nürnberger Prozesse
Srebrenica, Ruanda, Syrien, Ukraine, Gaza - immer wieder Vorwürfe wegen Kriegsverbrechen, Massenmord, sogar Völkermord. Die Überlebenden fordern Gerechtigkeit, die Täter werden nur selten verurteilt. Vor 80 Jahren geschah es zum ersten Mal, im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs. Unter ihnen zwei Österreicher, Arthur Seyß-Inquart und Ernst Kaltenbrunner. Auch der wichtigste Zeuge der Anklage war ein Österreicher: Generalmajor der Wehrmacht Erwin Lahousen. Einer der Zeitzeugen des Nürnberger Prozesses war Siegfried Ramler, Kind aus einer Wiener jüdischen Familie, 1938 Flüchtling in einem Kindertransport nach London, nach Kriegsende Dolmetscher beim Nürnberger Prozess. Zum ersten Mal erzählte er im ORF über seine Erinnerungen an ein Tribunal, das Justizgeschichte geschrieben hat und juristische Normen für künftige Kriegsverbrecherprozesse setzte. Bildquelle: ORF/Stadtarchiv Nürnberg/Ray D’Addrio