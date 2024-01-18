Menschen & Mächte: Alexander Van der Bellen - Vom Flüchtlingskind zum PräsidentenJetzt kostenlos streamen
Am 18. Jänner 2024 feierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen 80. Geburtstag. Die „Menschen & Mächte“-Neuproduktion „Alexander Van der Bellen – Vom Flüchtlingskind zum Präsidenten“ von Roland Adrowitzer und Viktoria Tatschl rekonstruiert seine Biografie vom Flüchtlingskind aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs über den redegewaltigen Wirtschaftsprofessor zum ersten Staatsoberhaupt, das nicht aus den Reihen der Großen Koalition kommt. Als Sohn einer estnisch-russischen Flüchtlingsfamilie wird Van der Bellen 1944 in Wien geboren. Der Vormarsch der Roten Armee auf die Stadt zwingt die Familie im Frühjahr 1945 dazu, weiter in den Westen des Landes zu gehen. Sie landen schließlich im Tiroler Kaunertal, wo „Sascha“ Van der Bellen seine ersten Kindheitsjahre verbringt. In dieser Dokumentation kommen neben dem Staatsoberhaupt selbst viele Wegbegleiterinnen und -begleiter zu Wort, darunter der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, Bundeskanzler a.D. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzlerin a.D. Brigitte Bierlein, Salzburgs langjährige Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler oder die Klimaaktivistin Lena Schilling. Auch ausländische Staatsoberhäupter wie die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen über ihren österreichischen Amtskollegen und das, was sie in Europa vereint. Bildquellen: ORF/Privatarchiv Van der Bellen, Roland Schlager / APA / picturedesk.com, Alex Halada / AFP / picturedesk.com, Bundesheer/ APA / picturedesk.com