Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Menschen & Mächte

Menschen & Mächte: Wolfgang Schüssel - Der Kanzler der Wende

ORF2Folge vom 08.06.2025
Menschen & Mächte: Wolfgang Schüssel - Der Kanzler der Wende

Menschen & Mächte: Wolfgang Schüssel - Der Kanzler der WendeJetzt kostenlos streamen

Menschen & Mächte

Folge vom 08.06.2025: Menschen & Mächte: Wolfgang Schüssel - Der Kanzler der Wende

54 Min.Folge vom 08.06.2025

Zum 80. Geburtstag von Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel Wolfgang Schüssel prägte die politische Landschaft Österreichs über Jahrzehnte – vom Wirtschaftsbund bis ins Kanzleramt. Mit der ersten schwarz-blauen Koalition sorgte er für innenpolitische Umbrüche und internationalen Protest. Diese Doku zeichnet Aufstieg, Reformkurs und Kontroversen rund um seine Kanzlerschaft nach. Bildquelle: ORF/Manfred Werner/Hans Klaus Techt/APA/picturedesk.com

Alle verfügbaren Folgen