Menschen & Mächte: Im Schatten der RAF. Linker Terror in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 03.12.2025: Menschen & Mächte: Im Schatten der RAF. Linker Terror in Österreich
Eine Nation im Spannungsfeld des Kalten Krieges: Terror und Entführungen erschüttern Europa - auch Österreich wird vom deutschen Terrorismus erfasst. Ein hochdramatisches Zeitbild der späten 1970er Jahre. Inhalt: Bombenanschläge, Entführungen und Erpressungen: In den 1970er Jahren versuchen linksextreme Gruppen in Westeuropa, politische Veränderungen mit Terror zu erzwingen. Auch Österreich bleibt davon nicht verschont. 1976 überfallen drei RAF-Mitglieder in Wien eine Bank - Waltraud Boock wird zur ersten RAF-Terroristin in einem österreichischen Gefängnis. 1977 entführen Linksextreme den Industriellen Walter Palmers. Die Dokumentation von Gregor Stuhlpfarrer rekonstruiert die Entführung und das politische Klima der späten Kalten-Kriegs-Jahre. Zu Wort kommen unter anderem die deutsche "Palmers-Entführerin" Gabriele Rollnik, damals Mitglied der linksextremen "Bewegung 2. Juni", Ex-Innenminister Karl Blecha (SPÖ), der ehemalige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz, die Musikerin Beatrix Neundlinger ("Schmetterlinge"), die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz und Sabine Mathis, die Schwester von Thomas Gratt, dem 2006 verstorbenen "Palmers-Entführer" aus Vorarlberg. Bildquelle: ORF