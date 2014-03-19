Zum Inhalt springenBarrierefrei
Menschen & Mächte

Menschen und Mächte: Österreich darf nicht sitzenbleiben. Lehrer in der Krise?

ORF2Folge vom 19.03.2014
Menschen und Mächte: Österreich darf nicht sitzenbleiben. Lehrer in der Krise?

52 Min.Folge vom 19.03.2014

"Wer gar nichts kann, wird Lehrer" - nicht erst seit dem "PISA-Schock" und den unzähligen Verhandlungen rund um das neue Lehrerdienstrecht leiden die einstigen Respektspersonen hierzulande unter einem schlechten Image. Menschen & Mächte analysierte im Jahr 2014, warum der Beruf des Lehrers in wenigen Jahrzehnten so viel an Anerkennung verloren hat. Wer hat Schuld: die Politik? Unfähige Eltern, die die Kinderbetreuung vernachlässigen? Eine Gesellschaft, in der Sozialberufe keinen Wert haben? Die Lehrer selbst? Was müsste in Österreich passieren, dass diesem "wichtigsten aller Berufe" wieder mehr Respekt entgegengebracht wird? Wie werden wir in Zukunft lernen und lehren und wie können Eltern/Lehrer/Schüler zusammen zeitgemäße Reformen anstoßen? Eine Dokumentation von Thomas Grusch und Matthias Tschannett

