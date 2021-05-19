Menschen & Mächte: Tarnen, täuschen, tricksen - Wilhelm Berliner und der Phönix-SkandalJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 19.05.2021: Menschen & Mächte: Tarnen, täuschen, tricksen - Wilhelm Berliner und der Phönix-Skandal
Österreich, 1936: Das Land wird von der Mega-Pleite der Wiener Lebensversicherung Phönix erschüttert. Die Verluste der drittgrößten Lebensversicherung Europas sind so groß, dass vorübergehend sogar eine internationale Finanzkrise droht. "Napoleon der Versicherungsbranche": Die Bevölkerung kann es kaum fassen. Der einzige Paradekonzern den das kleine Land noch hatte, ist bankrott. Kaum jemand hätte das für möglich gehalten. Denn der langjährige Phönix-Boss Wilhelm Berliner hatte den Ruf, ein Versicherungsgenie zu sein. Nach Berliners rätselhaftem Tod kurz vor der Pleite ist der Lack jedoch ab: Der einstige „Napoleon der Versicherungsbranche“ wird als der böse Geist der Phönix-Versicherung verteufelt, der riesige Bilanz-Tricksereien angeordnet hat, um ein ruinöses Defizit zu kaschieren. Bildquelle: ORF/ORF/Georg Ransmayr