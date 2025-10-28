Menschen & Mächte: Armee unter Druck - Österreich und sein BundesheerJetzt kostenlos streamen
Das Bundesheer steht vor einer massiven Aufrüstung: Die jahrzehntelange Unterfinanzierung bedroht die Verteidigungsfähigkeit der Republik. Die Doku zeigt, wie das Heer auf Europas neue Bedrohungslage reagiert. Inhalt: Seit in der ehemals neutralen Ukraine ein Krieg tobt, macht sich niemand mehr über das österreichische Bundesheer lustig. Die lange belächelte und mangelhaft gerüstete Armee ist aus der "Schmuddelecke" ins Rampenlicht gerückt. Viele Länder machen sich Sorgen um ihre Verteidigungsfähigkeit. Das gilt auch für neutrale Staaten wie die Schweiz und Österreich. Die Schweiz hat ihre wehrhafte Neutralität stets ernster genommen als Österreich. Umso größer ist der Nachholbedarf hierzulande. Bis 2032 sollen mehr als 16 Milliarden Euro in die Modernisierung des Bundesheeres fließen. Auslöser war der Ukraine-Krieg, der de facto 2014 mit der russischen Besetzung der Krim begonnen hat. Dass Österreich zwischen 2015 bis 2019 gemessen an der Wirtschaftsleistung das niedrigste Verteidigungsbudget seit dem Staatsvertrag hatte, ist kaum zu glauben. "Das Heer wurde über Jahrzehnte fast kaputtgespart", kritisiert der Militär-Experte Franz-Stefan Gady. Bildquelle: ORF