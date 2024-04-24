Menschen & Mächte: Der Patronenkönig - Das unheimliche Leben des Fritz MandlJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 24.04.2024: Menschen & Mächte: Der Patronenkönig - Das unheimliche Leben des Fritz Mandl
52 Min.Folge vom 24.04.2024
Wenige Menschen haben ein derart filmreifes Leben geführt wie Fritz Mandl aus Österreich. Der Direktor der Hirtenberger Munitionsfabrik geht - gleichsam als europäischer "Patronenkönig" der 1930er Jahre - für die Geschäfte seines Konzerns über Leichen. Als Ehemann der späteren Hollywood-Diva Hedy Lamarr kommt er aber an seine Grenzen. "Menschen & Mächte" bringt die erste TV-Doku über den skrupellos-charmanten Tycoon, vor dem Lamarr flüchten musste, um ein Weltstar werden zu können. Bildquelle: Foto: ORF/APA/Picturedesk/Votava/Brandstaetter Images
