Menschen & Mächte: Windeln, Wünsche, Wirklichkeit: 100 Jahre MuttertagJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 08.05.2024: Menschen & Mächte: Windeln, Wünsche, Wirklichkeit: 100 Jahre Muttertag
Vier Kinder hatte eine Frau Anfang des 20. Jahrhunderts durchschnittlich in Österreich. Heute sind es weniger als eineinhalb. Anstelle der Großfamilie also die Kleinfamilie: oft mit Einzelkind, oft alleinerziehend. Immer wieder wurde versucht, mehr Frauen und Männer dazu zu bringen, Eltern zu werden. Aber ob Mutterkreuz oder Kindergeld – es blieb erfolglos. Robert Gokl und Viktoria Tatschl analysieren für die neue „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Windeln, Wünsche, Wirklichkeit: 100 Jahre Muttertag“, Ursachen und Folgen des demografischen Wandels und treffen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vom Mutterkreuz-Kind bis zu Paul Pizzera, dessen Song „Mama“ eine Liebeserklärung an seine Mutter Brigitte ist. Bildquelle: ORF/Privatfoto Fam. Duffek-Kopper | ORF/Wien Museum/August Stauda | ORF