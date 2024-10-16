Menschen & Mächte: Radio - Macht - GeschichteJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 16.10.2024: Menschen & Mächte: Radio - Macht - Geschichte
52 Min.Folge vom 16.10.2024
Am 1. Oktober 1924 ging die erste österreichische Radio-Sendung „on air“ – der Beginn einer andauernden Erfolgsgeschichte auf analogen Ätherwellen und digitalen Datenströmen. Heute, 100 Jahre später, sind die ORF-Radios selbstverständliche akustische Begleiter durch den Tag – vom Radiowecker über das Autoradio bis zum Podcast am Smartphone. Robert Gokls „Menschen & Mächte“- Dokumentation macht im Rahmen des multimedialen ORF-Schwerpunkts „100 Jahre Radio“ auf die Hörfunk-Geschichte sichtbar und analysiert die Bedeutung des Radios für die österreichische Zeitgeschichte. Bildquelle: ORF/Franz Wilhelm Scheidl
