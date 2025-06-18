Zum Inhalt springenBarrierefrei
Menschen & Mächte: Stadt der Spione - Wien im Netz der Geheimdienste

ORF2Folge vom 18.06.2025
52 Min.

1949 wird Wien durch den Film „Der Dritte Mann“ als internationale Agenten-Drehscheibe bekannt – und die Realität übertrifft die Fiktion: Im Kalten Krieg entwickelt sich die Stadt zu einer Metropole der Spionage, in der Geld, Liebe und Verrat regieren. Österreich wird bis in höchste Kreise unterwandert, während Supermächte und internationale Organisationen wie die UNO hier vertreten sind. Die Doku „Stadt der Spione“ beleuchtet die geheime Welt der Agenten im Nachkriegs-Wien mit Berichten von Insidern und dem ehemaligen Innenminister Karl Blecha. Bildquelle: ORF/BMI/

