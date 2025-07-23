Menschen & Mächte: Panscher, Pleiten und Prozesse - Der große Weinskandal 1985Jetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 23.07.2025: Menschen & Mächte: Panscher, Pleiten und Prozesse - Der große Weinskandal 1985
Ein Chemikalienfund im Wein entfacht 1985 einen der größten Wirtschaftsskandale Europas. Die Doku beleuchtet die dramatischen Hintergründe des Glykolweinskandals – aus Sicht der Täter, Ermittler und Opfer. Inhalt: Es ist ein Skandal, der im Sommer 1985 die Schlagzeilen bestimmt, ein Wirtschaftskrimi, mit "Giftmischern", Verfolgungsjagden, Vertuschungen, rätselhaften Informanten und politischen Verflechtungen: Der Glykolweinskandal. Dutzende Weinbauern und -händler aus Österreich panschen viele Millionen Liter ihrer süßen Weine mit Frostschutzmittel. Der Fall treibt Medien und Konsumenten in Österreich und Deutschland bis zur Hysterie, bringt eine ganze Branche in Verruf. Er zerstört Existenzen, treibt Menschen in den Selbstmord. Doch langfristig führt er zu einem erstaunlichen Wandel. Die weltweit in Verruf geratenen österreichischen Weine gehören heute zu den qualitativ hochwertigsten der Welt. Der Film zeichnet die Ereignisse aus Sicht von Ermittlern, Tätern, Betroffenen und Geschädigten nach. Er zeigt Hintergründe auf, die zur systematischen Panscherei und zu jahrelangen illegalen Machenschaften führten und beschreibt, welche Auswirkungen der Skandal bis heute hat. Regie: Dominic Egizzi Bildquelle: ORF/pre tv/