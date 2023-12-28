Menschen & Mächte: Wenn Hass tötet. Gewalt gegen FrauenJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 28.12.2023: Menschen & Mächte: Wenn Hass tötet. Gewalt gegen Frauen
47 Min.Folge vom 28.12.2023
Besitzdenken und patriarchale Strukturen: sie gipfeln auch in Österreich immer öfter in Gewalt gegen Frauen. Jede fünfte Frau ist in Österreich von Gewalt in der Partnerschaft betroffen, allein 2022 wurden 30 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Damit zählt Österreich zu den Ländern mit den meisten Femiziden in Europa. In "Wenn Hass tötet. Gewalt gegen Frauen" erzählen Überlebende über Gewalterfahrungen, toxische Beziehungen und die schweren Neuanfänge. Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen erklären, was innerhalb der Gesellschaft getan werden muss, um Gewalt gegen Frauen zu vermindern. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0